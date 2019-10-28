Экономика

Дни24Дни24Пенсионные льготы обойдутся российскому бюджету в 10 млрд рублей

Нововведение, разработанное ведомством в сотрудничестве с Центробанком, получило название «Гарантированный пенсионный план». По данным «Известий», в ведомстве полагают, что предоставление участникам новой системы налоговых льгот может обойтись федеральному бюджету примерно в 10 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известиявчера в 17:01

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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известиявчера в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°вчера в 18:00

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВвчера в 17:19

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ruвчера в 18:58

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ruвчера в 18:58

Налоговые льготы обойдутся бюджету РФ в 10 миллиардов рублей

Национальная служба новостей01:49

Экономисты усомнились в перспективности Гарантированного пенсионного плана

News.ru02:00
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Происшествия

В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
RT на русском 01:20
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Культура

Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф

Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Политика

Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что не считает Россию союзником США.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Общество

Из поездов в России могут исчезнуть плацкартные вагоны

Радио Sputnik 25 октября в 13:30
Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Московский Комсомолец вчера в 06:59
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан

Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Общество

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

В связи с празднованием Дня народного единства, который выпадает на понедельник, 4 ноября, отдыхать предстоит со 2 по 4 число включительно.
Gorodche.ru 01:30
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru вчера в 19:24
Футбол

Месси объяснил свои последние травмы

Месси пропустил начало сезона из-за травмы, но уже забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех встречах чемпионата Испании.
Sportbox.RU вчера в 20:22
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Единоборства

Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru 26 октября в 14:05
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка

Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Вечерний курьер вчера в 07:52
Спорт

Россия заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

Взгляд.ру 00:52
Политика

Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Общество

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара

В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
РБК вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в эфире очередного выпуска телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, почему российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии, не просит помощи у коллег и поклонников.
Ugpressa.ru вчера в 15:49
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова выбил телефон из рук американского бойца

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз на турнире Bellator 232 устроил конфликт с бойцом Эй-Джеем Агазармом.
Спорт-Экспресс вчера в 15:07
Гаджеты

SK Hynix в третьем квартале провалила всё что можно

Южнокорейская компания SK Hynix опубликовала информацию о работе в третьем квартале 2019 календарного года, который закончился для неё 30 сентября.
3DNews 25 октября в 06:38
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