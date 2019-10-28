Экономика
Дни24Пенсионные льготы обойдутся российскому бюджету в 10 млрд рублей
Нововведение, разработанное ведомством в сотрудничестве с Центробанком, получило название «Гарантированный пенсионный план». По данным «Известий», в ведомстве полагают, что предоставление участникам новой системы налоговых льгот может обойтись федеральному бюджету примерно в 10 миллиардов рублей.
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В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.Известиявчера в 17:01
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Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
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РБК вчера в 22:45
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Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
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Вечерний курьер вчера в 07:52
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
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SK Hynix в третьем квартале провалила всё что можно
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