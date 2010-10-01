Улучшение обстановки приведет к восстановлению стоимости портфелей НПФ, подчеркивает ЦБ. Между тем на долю корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг приходятся 82% активов НПФ, в которые вложены пенсионные накопления граждан. Трудности возникли не только у НПФ.

Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей

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