Экономика
Вести.RuПенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Улучшение обстановки приведет к восстановлению стоимости портфелей НПФ, подчеркивает ЦБ. Между тем на долю корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг приходятся 82% активов НПФ, в которые вложены пенсионные накопления граждан. Трудности возникли не только у НПФ.
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Игры
Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant
Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM 17 апреля в 20:10
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
Происшествия
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 18:17
Политика
Путин продлил действие паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
Российская газета вчера в 19:43
Общество
Власти Ростова рассказали о выдаче пропусков для работающих
Обязательным для посещения пунктов выдачи является наличие индивидуальных средств защиты.
РБК Ростов-на-Дону 12:09
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
Политика
Новым председателем правительства Камчатки стал Александр Кузнецов
Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов сегодня утром на аппаратном совещании представил краевому кабмину нового председателя правительства региона.
Аргументы и Факты - Камчатка 19:36
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Экономика
Sohu: русский «золотой тренд» резко увеличил госдолг США
В результате, госдолг США превысил $24 трлн.
Недвижимость.RU 18:24
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 17 апреля в 05:18
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес
Наталью Подольскую затравили за фото в бикини
Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
StarHit.ru вчера в 08:00
Гаджеты
Apple представила на суд общественности новый iPhone SE
Компания Apple представила новое поколение бюджетной линейки смартфонов iPhone SE.
RuNews24.ru 05:37
Происшествия
Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом
В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы.
Газета.Ru 10:32
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал самый памятный матч за время работы в клубе.
Metaratings 10:51
Общество
Министры G20: пандемия показала системные недостатки в здравоохранении
Министры здравоохранения G20 признали, что пандемия обнаружила системные недостатки в здравоохранении многих стран, а также «показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии».
REGNUM 19:39
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru 14:02
Политика
Трамп предложил поставку аппаратов ИВЛ шести мировым лидерам
Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) американского производства с лидерами примерно шести стран.
Коммерсантъ 19:48
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
Кино
В Сети появился трейлер сериала «О дивный новый мир» с Деми Мур
Salt Mag 17 апреля в 07:00
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45