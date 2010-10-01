Экономика
КоммерсантъПенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток По итогам первого квартала ни одна из частных управляющих компаний (УК), распоряжающихся пенсионными средствами клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), не смогла показать положительный результат.
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Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Вести.Ru вчера в 15:55
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с праздником Пасхи
Сегодня Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с православным праздником Пасхи.
Казанские ведомости вчера в 07:41
Армия и оружие
США планируют запуск системы для противодействия российским спутникам
Недавно созданные космические силы США планируют разместить 48 новых систем вооружений наземного базирования в течение семи лет, которые позволят временно выводить из строя российские и китайские коммуникационные спутники в самом начале возможного конфликта, пишет BloombergQuint.
Rambler News Service 17 апреля в 13:17
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости вчера в 09:44
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
Здоровье
20 апреля волгоградцы отметят Всероссийский День донора крови
20 февраля 2007 год в России был учрежден национальный день донора.
МТВ онлайн вчера в 12:05
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс вчера в 09:31
Здоровье
В Хабаровском крае скончался пятый пациент с коронавирусом
В Хабаровском крае подтвержден пятый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.
Росбалт вчера в 22:59
Футбол
«Я был отстранён от футбола не из-за России»
В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году.
Известия вчера в 17:01
Общество
Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России
Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отмечает день рождения сына без Джигана
Напомним, проблемы в семье Оксаны и Джигана начались после рождения четвертого ребенка.
StarHit.ru 18 апреля в 09:00
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
В Москве вводятся выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Учёные и врачи сообщили ранее, что переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию – один из наиболее перспективных методов лечения в условиях отсутствия вакцины.
ТВ Центр вчера в 04:24
Экономика
Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
Компания вчера в 09:11
Экономика
Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги
Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан.
Известия вчера в 13:30
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Здоровье
Вирусолог назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru вчера в 13:45
Происшествия
Жителя Красноярского края расстреляли из автомата
Двое мужчин по очереди стреляли из одного автоматического оружия по своему 24-летнему знакомому, считает СК РФ по Красноярскому краю.
Тайга.инфо вчера в 23:29
Наука
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
Футбол
«Лацио» и «Вулверхэмптон» будут сотрудничать на трансферном рынке
По информации итальянских СМИ, "Лацио" и "Вулверхэмптон" заключили договор о долговременном сотрудничестве на трансферном рынке.
Soccer.ru 18 апреля в 08:56
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11