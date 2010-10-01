Экономика
КоммерсантъПенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток По итогам первого квартала ни одна из частных управляющих компаний (УК), распоряжающихся пенсионными средствами клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), не смогла показать положительный результат.
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Общество
Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.
Российская газета 18 апреля в 08:30
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва 18 апреля в 07:25
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Здоровье
Вирусолог объяснил низкий уровень смертности в России от коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 03:36
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Энергетика
Цена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель
Цена нефти Brent (июньские фьючерсы) на Лондонской межконтинентальном бирже (ICE) упала более чем на 4%, ниже $27 за баррель и поднялась до $28.
Ведомости вчера в 21:44
Армия и оружие
Иранский министр: США подрывают безопасность в Персидском заливе
Тегеран, 18 апреля 2020, 07:53 — REGNUM 17 апреля министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что незаконное и агрессивное присутствие США не обеспечило безопасность Персидского залива, а наоборот создало проблемы для населения региона посредством угроз и введения санкций.
REGNUM 18 апреля в 01:21
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В столице за последние сутки скончались 28 пациентов.
Российская газета вчера в 16:37
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
Происшествия
В Красноярском крае расстреляли молодого мужчину
Минусинск, Красноярский край, 20 апреля 2020, 07:07 — REGNUM Двое жителей Минусинского района Красноярского края задержаны по подозрению в убийстве знакомого, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону.
REGNUM 00:07
Происшествия
Из-за пала сухой травы в омском селе сгорели сразу 7 домов
РИА ОмскИнформ вчера в 00:40
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета вчера в 05:48
Здоровье
Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии
Всего по состоянию на 20 апреля в Хакасии зарегистрировано 76 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека уже выздоровели.
REGNUM 00:30
Общество
В Татарстане обязали носить маски в магазинах и транспорте
С 20 апреля в Татарстане вводится запрет на посещение магазинов и пользование общественным транспортом без медицинских масок и респираторов.
Ридус 18 апреля в 14:38
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
Общество
В Югре умер первый заражённый коронавирусом
В Ханты-Мансийском автономном округе в больнице умер первый пациент с коронавирусом.
RT на русском 01:14
Общество
Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
Путешествия
Предсказано появление особых документов для туристов после пандемии коронавируса
Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут появиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует инфекция.
Lenta.ru 00:03
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11