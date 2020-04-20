Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток По итогам первого квартала ни одна из частных управляющих компаний (УК), распоряжающихся пенсионными средствами клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), не смогла показать положительный результат.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,9K

Политика Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей. 1

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Происшествия На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб. 3

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Общество В Тюменской области за сутки выявили еще 27 человек с коронавирусом За день скончались 44 человека. А полностью выздоровели 155 человек. В Тюменской области на этот раз выявили 27 новых случаев.

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Транспорт В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков В Подмосковье новые правила оформления и использования цифровых пропусков вводятся со среды, 22 апреля, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 283

Футбол РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата Как ранее сообщали «Кубанские новости», изначально на общем собрании клубов РПЛ 17 марта было принято решение приостановить до 10 апреля розыгрыши Российской Премьер-лиги и молодежного первенства в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 18

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Происшествия В Курской области умерла четвертая пациентка с коронавирусом Четвертая пациентка с коронавирусом скончалась в Курской области в минувшие сутки, при этом число заболевших выросло на 24, до 220 человек, сообщила администрация региона в понедельник. 34

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Футбол Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед», скорее всего, станет новым клубом английского вингера Джейдона Санчо, ныне выступающего в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

Здоровье На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.

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