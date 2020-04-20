Экономика
КоммерсантъПенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток По итогам первого квартала ни одна из частных управляющих компаний (УК), распоряжающихся пенсионными средствами клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), не смогла показать положительный результат.
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Общество
«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы
Власти Москвы планируют закупить около 10 000 смартфонов для полицейских столицы.
Ведомости вчера в 22:44
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
Общество
Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
Политика
Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва
Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей.
РБК 01:28
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Общество
В России резко упали продажи водки
В первую неделю апреля объемы продаж крепкого спиртного рухнули на 41% в сравнении с первой неделей марта.
Актуальные Новости 00:44
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
В Тюменской области за сутки выявили еще 27 человек с коронавирусом
За день скончались 44 человека. А полностью выздоровели 155 человек. В Тюменской области на этот раз выявили 27 новых случаев.
Megatyumen.ru 03:41
Общество
Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом
Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Транспорт
В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков
В Подмосковье новые правила оформления и использования цифровых пропусков вводятся со среды, 22 апреля, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 18 апреля в 18:22
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Футбол
РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
Как ранее сообщали «Кубанские новости», изначально на общем собрании клубов РПЛ 17 марта было принято решение приостановить до 10 апреля розыгрыши Российской Премьер-лиги и молодежного первенства в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубанские новости 04:20
Общество
16 новых случаев коронавируса выявлено в Самарской области
По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:04
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM вчера в 11:59
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл останавливают сотрудничество с 4 газетами
Газета.Ru вчера в 23:50
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.
Коммерсантъ Новосибирск 04:03
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян
Московский Комсомолец 18 апреля в 05:21
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Курской области умерла четвертая пациентка с коронавирусом
Четвертая пациентка с коронавирусом скончалась в Курской области в минувшие сутки, при этом число заболевших выросло на 24, до 220 человек, сообщила администрация региона в понедельник.
РИА Новости 04:19
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Футбол
Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», скорее всего, станет новым клубом английского вингера Джейдона Санчо, ныне выступающего в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».
Евро-футбол.ру 01:34
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Здоровье
Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому
Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
Экономика
Вторичное жилье приготовилось к рецессии
В «Авито Недвижимости» приводят свои данные: в середине апреля средняя стоимость вторичного жилья во всей России составила 54,3 тыс. руб. за кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,3%, а за год — на 4%. Правда, активность в целом на рынке вторичного жилья по очевидным причинам пока замерла.
Коммерсантъ вчера в 03:11