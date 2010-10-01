Экономика
КоммерсантъПенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток По итогам первого квартала ни одна из частных управляющих компаний (УК), распоряжающихся пенсионными средствами клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), не смогла показать положительный результат.
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Армия и оружие
В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей
В Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил украинские военные заражают мирных жителей коронавирусом.
КП - Донецк 08:41
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Авто
5 ошибок автомобильных инженеров, за которые дорого платит покупатель
АвтоВзгляд вчера в 01:55
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Экономика
Алексей Шаповалов о том, чего ждать и на что надеяться малообеспеченным
На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения РФ.
Коммерсантъ 17:40
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Здоровье
В Приамурье подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Всего на 19 апреля в Приамурье выявлено 16 случаев новой коронавирусной инфекции, четыре человека выздоровели, 12 проходят лечение.
РИА Новости 05:29
Здоровье
Гинеколог оценила опасность коронавируса для беременных
Коронавирус COVID-19 угрожает здоровью абсолютно любого человека, и беременные тут не исключение, считает врач Любовь Ерофеева.
РИА Новости 20:00
Происшествия
Колымчанин проник в кабинет нотариуса и похитил кошелек с деньгами
Установлено, что в январе 2020 года 45-летний мужчина, не осознавая противоправный характер своих действий, незаконно проник в кабинет нотариуса нотариального округа Среднеканского района, откуда похитил кошелек с находящимися в нем денежными средствами, причинив потерпевшей ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.
MagadanMedia.ru 19:53
Происшествия
В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе
В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в которой погибли не мненее 10 человек, сообщает AP. со ссылкой на полицию.
Коммерсантъ 17:37
Общество
Чубайс предупредил о «душераздирающем» периоде пандемии в России
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в РФ наступит примерно через 10-15 дней.
Московский Комсомолец 12:03
Армия и оружие
ВВС правительственных войск готовят удар по армии Хафтара в Ливии
ИА Красная Весна 12:01
Политика
Президент Чехии предложил оставить границы закрытыми еще на год
В эфире радио F1 политик отметил, что в случае открытия границ может начаться еще одна волна распространения коронавируса.
Известия 18:54
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Армия и оружие
США создают для Турции еще одну «горячую точку» на Кипре
Ситуация резко изменилась в первых числах января 2020 года, когда было объявлено, что Израиль, Греция и Кипр готовы приступить к реализации планов строительства газопровода EastMed из восточного Средиземноморья в Европу.
REGNUM 03:32
Армия и оружие
США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземном морем.
Известия 20:24
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»
Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
Гаджеты
ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру вчера в 15:41
Общество
Власти объяснили, почему не вводят режим ЧС в Бурятии
Власти республики сообщили, что в республике нет правовых оснований ввести режим ЧС.
Информ Полис online 05:40
Политика
Юрий Афонин - о возможной взятке в Хакасии: Коновалов не имеет никакого отношения к этому
Коновалов, совершенно точно, не имеет никакого отношения к этому.
ИА Хакасия 18:30
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Футбол
5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»
5-летний болельщик "Лидса" Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору "Брайтона" Полу Барберу.
Soccer.ru 14:34
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Происшествия
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18