Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПенсионные накопления разрешат забирать досрочно

Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.
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с чего всё началось

Минфин: изъять пенснакопления можно будет в тех же случаях, что и для «ипотечных каникул»

В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".
ТАСС04:25

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Минфин: изъять пенснакопления можно будет в тех же случаях, что и для «ипотечных каникул»

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