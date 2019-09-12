Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПенсионные накопления разрешат забирать досрочно

Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.
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с чего всё началось

Минфин: изъять пенснакопления можно будет в тех же случаях, что и для «ипотечных каникул»

В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".
ТАССвчера в 04:25

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Минфин: изъять пенснакопления можно будет в тех же случаях, что и для «ипотечных каникул»

ТАССвчера в 04:25

Пенсионные накопления можно будет изъять досрочно

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Минфин назвал условия выхода из новой системы накопительных пенсий

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Пенсионные накопления разрешат забирать досрочно

Московский Комсомолецвчера в 07:32

Норма о налоговом вычете для граждан в размере до 6% от зарплаты останется в «гарантированном пенсионном продукте»

Финмаркетвчера в 03:50

Пенсионные накопления можно будет потратить досрочно

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