В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".

с чего всё началось

Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.

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