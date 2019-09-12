Экономика
Московский КомсомолецПенсионные накопления разрешат забирать досрочно
Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.
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В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".ТАСС04:25
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