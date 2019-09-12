Экономика
Московский КомсомолецПенсионные накопления разрешат забирать досрочно
Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".ТАСС04:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
ЖКХ
Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
RT на русском вчера в 21:48
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Наука
Минобороны открыло еще один остров на Земле Франца-Иосифа
Министерство обороны сообщило, что в ходе экспедиции Северного флота 10 сентября был обнаружен новый остров на Земле Франца-Иосифа.
Московский Комсомолец 15:38
Экономика
Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста
Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.
Коммерсантъ 13:45
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Армия и оружие
Меркель не хочет содержать армию Трампа
Трамп потребовал беспрекословного выделения на нужды обороны 2 процентов от ВВП каждой страны, входящей в НАТО.
Вести.Ru вчера в 11:58
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Политика
Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.
РЕН ТВ вчера в 08:04
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ
Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.
ФАН 07:55
Культура
Три выставки в краеведческом музее откроют в рамках «Амурской осени»
Все работы презентуют 15 сентября в 12:00 "Кистью о мыслях" - так называется персональная выставка российской актрисы Натальи Бочкаревой.
Телепорт вчера в 01:45
Интернет
Firefox сможет игнорировать блокировки сайтов
Ожидается, что данная функция будет внедрена в браузер Firefox в ближайшее время, что в перспективе позволит обходить любые блокировки, включая перспективную «глубокую» фильтрацию DPI, которую планирует применять Роскомнадзор.
Sibnet Новости 11:04
Наука
Британские инженеры разработали парящего над водой робота
Инженеры из лондонского Имперского колледжа изобрели робота, который перемещается по принципу летучей рыбы.
Народные новости 20:15
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Гаджеты
Представили защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 55
Astera 10 сентября в 03:46
Здоровье
Более 1300 человек прошли обследование в рамках акции «Волна здоровья»
156 пациентов осмотрели в Коломне федеральные врачи во время акции «Волна здоровья». 51 направление выдано на углубленное обследование.
Коломенская правда вчера в 11:03
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Общество
В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса
Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 10 сентября в 11:40
Политика
Захарова высмеяла украинского журналиста за увиливание от ответа
Московский Комсомолец 18:39
Авто
Во Франкфурте показали 887-сильный Brabus G V12 900
В рамках начавшегося автосалона во Франкфурте состоялся дебют нового внедорожника Brabus G V12 900, который обладает мощностью 887 л.с. Известно, что новинка построена на базе Mercedes-AMG G63 Off-Road, который прошел существенную доработку технических параметров.
Rusargument вчера в 13:04
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный 16:31
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Кино
Представители ведущих в мире производителей киноконтента соберутся на форуме в Петербурге
Форум Международной ассоциации кинокомиссий - Синепозиум, который Россия примет впервые в своей истории, соберет на одной площадке в Санкт-Петербурге крупнейших мировых производителей киноконтента.
ТАСС 17:28
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Политика
Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста
Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.
Байкал Медиа Консалтинг 10 сентября в 09:55