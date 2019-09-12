В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".

с чего всё началось

Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Наука Минобороны открыло еще один остров на Земле Франца-Иосифа Министерство обороны сообщило, что в ходе экспедиции Северного флота 10 сентября был обнаружен новый остров на Земле Франца-Иосифа.

Экономика Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.

Политика Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.

Армия и оружие Меркель не хочет содержать армию Трампа Трамп потребовал беспрекословного выделения на нужды обороны 2 процентов от ВВП каждой страны, входящей в НАТО.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.

Политика Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.

Политика ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

Культура Три выставки в краеведческом музее откроют в рамках «Амурской осени» Все работы презентуют 15 сентября в 12:00 "Кистью о мыслях" - так называется персональная выставка российской актрисы Натальи Бочкаревой.

Интернет Firefox сможет игнорировать блокировки сайтов Ожидается, что данная функция будет внедрена в браузер Firefox в ближайшее время, что в перспективе позволит обходить любые блокировки, включая перспективную «глубокую» фильтрацию DPI, которую планирует применять Роскомнадзор.

Наука Британские инженеры разработали парящего над водой робота Инженеры из лондонского Имперского колледжа изобрели робота, который перемещается по принципу летучей рыбы.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Здоровье Более 1300 человек прошли обследование в рамках акции «Волна здоровья» 156 пациентов осмотрели в Коломне федеральные врачи во время акции «Волна здоровья». 51 направление выдано на углубленное обследование.

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Общество В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Авто Во Франкфурте показали 887-сильный Brabus G V12 900 В рамках начавшегося автосалона во Франкфурте состоялся дебют нового внедорожника Brabus G V12 900, который обладает мощностью 887 л.с. Известно, что новинка построена на базе Mercedes-AMG G63 Off-Road, который прошел существенную доработку технических параметров.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Кино Представители ведущих в мире производителей киноконтента соберутся на форуме в Петербурге Форум Международной ассоциации кинокомиссий - Синепозиум, который Россия примет впервые в своей истории, соберет на одной площадке в Санкт-Петербурге крупнейших мировых производителей киноконтента.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.