Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПенсионные накопления разрешат забирать досрочно

Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.
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