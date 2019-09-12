Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.

Политика Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября чиновника из Саудовской Аравии Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Армия и оружие Лавров рассказал об окончании войны в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».

Футбол Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.

Экономика В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .

Гаджеты Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.

Наука В США вручили Шнобелевские премии Исследователи, изучавшие выделение слюны у детей и распространение бактерий при передаче денежных купюр, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

Общество Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Экономика Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян «Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.

Политика Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.

Футбол Ди Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии» Известный итальянский тренер Луиджи Ди Бьяджо удивился, почему его соотечественник Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартака», ныне находится без работы.

Хоккей Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией» Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.

Шоу-бизнес Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.

Хоккей «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем» Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.