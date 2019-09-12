Экономика
Московский КомсомолецПенсионные накопления разрешат забирать досрочно
Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.
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Моисеев: у Минфина РФ нет разногласий с соцблоком по новой системе пенсионных накоплений
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