Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛПенсионные накопления россиян хотят обложить налогом

Варианты рассматривают в Минфине Министерство финансов России рассматривает варианты начисления НДФЛ на накопления россиян в гарантированный пенсионный план (ГПП), если они решают забрать всю сумму, сообщает газета "Известия".
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