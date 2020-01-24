Экономика
АМИТЕЛПенсионные накопления россиян хотят обложить налогом
Варианты рассматривают в Минфине Министерство финансов России рассматривает варианты начисления НДФЛ на накопления россиян в гарантированный пенсионный план (ГПП), если они решают забрать всю сумму, сообщает газета "Известия".
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Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
Пенсионная реформа: На деньги стариков олигархи охотятся, как деревенская пьянь в 1990-х
Свободная Прессавчера в 02:05
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
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Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Общество
Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Происшествия
Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек
Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
Политика
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Контракт Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до 2022 года.
Технологии
Сим-карты отправят через AliExpress
«Вымпелком» открыл новый канал продаж «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.
Происшествия
В Москве госпитализировали группу китайцев с высокой температурой
25 января в одном из хостелов российской столицы была госпитализирована группа граждан Китая, у которых оказалась высокая температура.
Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Армия и оружие
Рогозин показал на видео процесс сборки ракет-носителей «Союз-2»
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин продемонстрировал процесс сборки ракет-носителей «Союз-2».
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Гаджеты
AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой
Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Финансы
Ситуация на мировых рынках в начале недели будет сложной
В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
Экономика
Рубен Варданян продал китайским инвесторам «Воздвиженка Центр»
Китайская Fosun International Ltd стала единственным собственником бизнес-центра «Воздвиженка Центр», находящегося в центре Москвы.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Вооруженные силы Сирии начали обстрел позиций боевиков в провинции Алеппо и захватила деревню в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.
Общество
В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян
Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.