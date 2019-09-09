Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.

с чего всё началось

Пенсионные накопления россиян могут разрешить вкладывать в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), сообщил «Коммерсантъ». Власти объяснили необходимость такого механизма тем, что банкам станет проще удешевить ипотеку, выдавая кредиты. Это, в свою очередь, позволит сразу привлечь новые деньги.

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