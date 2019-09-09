Экономика
Секрет фирмыПенсионные накопления россиян хотят вложить в ипотеку
Пенсионные накопления россиян могут разрешить вкладывать в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), сообщил «Коммерсантъ». Власти объяснили необходимость такого механизма тем, что банкам станет проще удешевить ипотеку, выдавая кредиты. Это, в свою очередь, позволит сразу привлечь новые деньги.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.Коммерсантъвчера в 18:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Энергетика
Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
Пострадавшие в теракте 9/11 массово заболели раком
Телеканал 360° 08:46
Космос
Индийский луноход разбился при посадке на Луну
Восток-Медиа 05:53
Общество
Названы города России с самыми красивыми женщинами
Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
REGNUM 08:36
Политика
Посол назвал тему предстоящих переговоров Путина и Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут обсудить на предстоящей встрече организацию трехсторонних переговоров России, США и Израиля по линии совбезов.
Известия 08:36
Футбол
«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
Происшествия
В Екатеринбурге муж убил жену спустя четыре дня после бракосочетания
Убийство произошло спустя всего четыре дня после регистрации брака между супругами.
Екатеринбург в интернете 08:16
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru вчера в 04:34
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика
Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
RT на русском 08:35
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Политика
В Раде захотели сажать за переговоры с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.
Lenta.ru 08:29
Политика
Стала известна дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Авто
Названы спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Экономика
Экспорт угля из России на Украину значительно вырос
Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ.
REGNUM 02:25
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52