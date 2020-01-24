Экономика
КарелинформПенсионные накопления россиян обложат налогом
У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
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Пенсионная реформа: На деньги стариков олигархи охотятся, как деревенская пьянь в 1990-х
Свободная Прессавчера в 02:05
Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
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Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Политика
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Происшествия
В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство
Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.
Гаджеты
Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Общество
Индексацию пенсий распространят на работающих пенсионеров
Индексация пенсий распространится на работающих пенсионеров.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 20
24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высококоростного доступа в интернет, отложен в связи неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
Происшествия
«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию
В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Наука
В США нашли останки древнейших аллозавров Земли
На территории американского штата Юта палеонтологи нашли останки пока самого древнего аллозавра Земли – одного из первых крупных хищных динозавров мезозойской эры.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Общество
Численность населения России снова сократилась
Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Политика
Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгнуть за ключами для машины
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Здоровье
Названы первые симптомы смертельного коронавируса
Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Происшествия
Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее
Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Политика
В Польше пройдут памятные мероприятия по случаю 75-ой годовщины освобождения узников Освенцима
Российского президента не пригласили, хотя именно советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.