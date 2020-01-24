Экономика

КарелинформКарелинформПенсионные накопления россиян обложат налогом

У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
Читать в источнике
Комментировать866

Подробнее о событии

Пенсионная реформа: На деньги стариков олигархи охотятся, как деревенская пьянь в 1990-х

Свободная Прессавчера в 02:05

Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока

Царьград24 января в 22:54

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

РЕН ТВ23 января в 19:44

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

РИА Новости24 января в 02:47

Экономист объяснил, почему с пенсии россиян хотят брать налог

URA.Ru24 января в 03:25

«Бонусные» налоги в новой пенсионной системе не заманят граждан

REGNUM24 января в 12:01

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Известия23 января в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:09, Ашберн
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости вчера в 17:02
Политика

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Вести.Ru вчера в 18:10
Происшествия

В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 23:28
Гаджеты

Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел

Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
iXBT.com вчера в 22:46
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 25 января в 08:29
Общество

Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
BFM.ru вчера в 10:42
Общество

Индексацию пенсий распространят на работающих пенсионеров

Индексация пенсий распространится на работающих пенсионеров.
Lenta.ru 00:05
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 20

24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.
Известия 25 января в 00:38
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Армия и оружие

«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Lenta.ru вчера в 02:17
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 16:19
Космос

SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высококоростного доступа в интернет, отложен в связи неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
МИР 24 23 января в 22:58
Происшествия

«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Новая газета вчера в 23:04
Наука

В США нашли останки древнейших аллозавров Земли

На территории американского штата Юта палеонтологи нашли останки пока самого древнего аллозавра Земли – одного из первых крупных хищных динозавров мезозойской эры.
ТАСС Наука 24 января в 10:18
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Ведомости вчера в 10:27
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Численность населения России снова сократилась

Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд.
Ведомости вчера в 16:36
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru 25 января в 23:21
Политика

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
РИА Новости вчера в 09:16
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгнуть за ключами для машины

Gazeta.SPb 24 января в 07:51
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 02:15
Здоровье

Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
ТК Звезда вчера в 01:13
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Происшествия

Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Российская газета вчера в 23:09
Политика

В Польше пройдут памятные мероприятия по случаю 75-ой годовщины освобождения узников Освенцима

Российского президента не пригласили, хотя именно советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное