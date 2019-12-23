Экономика
REGNUMПенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС. В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов.
Читать в источнике
Оценить1002
с чего всё началось
Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета22 декабря в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газета22 декабря в 20:00
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Армия и оружие
Россия «приземлит» гиперзвуковой «Циркон»
В России ведутся работы по «приземлению» гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС заявление президента страны Владимира Путина.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год
Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Энергетика
Лукашенко открыто угрожает перехватом нефтяной трубы
Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок.
Космос
Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Здоровье
Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Происшествия
В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове
По данным следствия, утром 24 декабря вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.
Политика
Лукашенко хочет от России газовых компенсаций за Чернобыль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России, как правопреемницы Советского Союза, помочь соседней стране, пострадавшей в 1986 году от катастрофы на ЧАЭС.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Армия и оружие
Путин осмотрел выставку современных вооружений в Минобороны
РИА Новости / Евгений Биятов Российский президент Владимир Путин осмотрел выставку современных образцов вооружения и техники в Национальном центре управления обороной в Москве.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Автоспорт
Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года
Ранее сообщалось, что новый контракт принесет Леклеру троекратное повышение зарплаты и теперь монегаск будет зарабатывать 9 млн евро в год.
Общество
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.