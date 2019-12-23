Экономика

REGNUMREGNUMПенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС. В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета22 декабря в 20:00

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Заявление главы ПФР о пенсии в 52 тысячи рублей может быть ловушкой для россиян

URA.Ruвчера в 03:07

Размер пенсии увеличится более чем в два раза при выходе на пенсию на 10 лет позже

ТАССвчера в 06:39

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

РИА Новостивчера в 03:30

Обещанием пенсии в 52 тыс. рублей ПФР заманивает граждан в ловушку - экономист

Царьградвчера в 04:25

Не дожить до пенсии: россиянам обещают платить по 52 тысячи рублей

News.ruвчера в 10:41

ПФР назвал условие для пенсии в 52 тысячи рублей

Московский Комсомолецвчера в 01:52

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Российская газета22 декабря в 20:00
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Общество

Сегодня Минкомсвязи проведет учения по изоляции рунета

В Минкомсвязи утверждают, что учения пройдут незаметно для обычных пользователей, однако проблемы все же возможны, - считает зав.кафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Происшествия

Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье

Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.
RT на русском 05:39
Происшествия

Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии

Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:30
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Экономика

Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»

Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
Российская газета 02:35
Футбол

Бывший вратарь «Челси» рассказал о конфликте с Сарри

Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от "Манчестер Сити" (0:6).
Чемпионат 06:27
Политика

Киев вычеркнул из списка на обмен сторонников ДНР — Морозова

«Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.
REGNUM 07:48
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Здоровье

На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке

Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.
Ugpressa.ru 02:37
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Армия и оружие

Шойгу: Россия в 2020 году еще больше сократит военные расходы

В 2020 году Россия «сползет» с восьмого места на девятое среди стран мира по уровню военных расходов.
Росбалт 07:01
Транспорт

В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Росбалт 05:49
Культура

В Петербурге выбрали пять эскизов будущего памятника Чайковскому

Петербургский дневник вчера в 10:51
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС вчера в 05:36
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

РИА Новости 07:38
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга

Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
BFM.ru 08:12
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
Здоровье

В России изменят правила посещения пациентов в больницах

«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Севастополь.ру 08:15
Общество

Власти США начали расследование против BMW из-за данных о продажах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автоконцерна BMW.
Ведомости 06:03
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Вести.Ru 08:26
Происшествия

Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Газета.Ru 06:27
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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