Экономика
REGNUMПенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС. В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов.
Читать в источнике
Оценить1902
с чего всё началось
Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.Российская газета22 декабря в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Размер пенсии увеличится более чем в два раза при выходе на пенсию на 10 лет позже
ТАСС23 декабря в 06:39
Обещанием пенсии в 52 тыс. рублей ПФР заманивает граждан в ловушку - экономист
Царьград23 декабря в 04:25
Заявление главы ПФР о пенсии в 52 тысячи рублей может быть ловушкой для россиян
URA.Ru23 декабря в 03:07
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газета22 декабря в 20:00
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Происшествия
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
Политика
Трамп захотел найти замену Помпео
Президент США Дональд Трамп захотел найти замену госсекретарю Майку Помпео на случай, если тот решит оставить свой пост и участвовать в сенатских выборах от штата Канзас.
Общество
Из Москвы в Симферополь отправился первый пассажирский поезд «Таврия»
Первый пассажирский поезд из Москвы отправился в Симферополь. Состав пройдет по Крымскому мосту.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк резко отреагировала на последние новости об актрисе
Новостей об Анастасии Заворотнюк почти нет, поэтому обычным людям и СМИ приходится генерировать сенсации самостоятельно.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
Новак назвал срок, за который Россия сама достроит «Северный поток-2»
У России есть возможность достроить газопровод "Северный поток-2" в течение нескольких месяцев, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Политика
Песков рассказал, как Путин встречает Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Религия
Синод РПЦ отделил Александрийскую церковь от патриарха Феодора
Святейший синод Русской православной церкви на последнем в 2019 года заседании выразил «глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями» патриарха Александрийского и всей Африки Феодора, вступившего в общение с украинскими раскольниками.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко сломала руку
Оказалось, что беременная Анастасия сломала правую руку.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.