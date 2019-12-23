Экономика

REGNUMREGNUMПенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС. В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
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