Экономика
REGNUMПенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС. В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов.
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с чего всё началось
Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета22 декабря в 20:00
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Размер пенсии увеличится более чем в два раза при выходе на пенсию на 10 лет позже
ТАСС23 декабря в 06:39
Обещанием пенсии в 52 тыс. рублей ПФР заманивает граждан в ловушку - экономист
Царьград23 декабря в 04:25
Заявление главы ПФР о пенсии в 52 тысячи рублей может быть ловушкой для россиян
URA.Ru23 декабря в 03:07
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газета22 декабря в 20:00
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