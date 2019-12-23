Экономика

REGNUMREGNUMПенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС. В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета22 декабря в 20:00

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Названо условие для пенсии в 52 тысячи рублей

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РИА Новости23 декабря в 03:30

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ТАСС23 декабря в 06:39

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Царьград23 декабря в 04:25

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URA.Ru23 декабря в 03:07

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Российская газета22 декабря в 20:00
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