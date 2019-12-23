Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС. В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов.

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

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