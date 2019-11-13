Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПенсионный фонд РФ подал в суд на «Вайлдберриз»

Уточняется, что ранее в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Главного управления Пенсионного фонда России № 8. В нём организация просила оштрафовать интернет-магазин на 10,6 млн. рублей за несвоевременное предоставление обязательной отчетности.
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Пенсионный фонд РФ подал в суд на «Вайлдберриз»

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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:37, Вашингтон
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Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
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Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
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Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
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Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Lenta.ru 12:47
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Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35.
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Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых, все они арестованы.22 октября на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, ещё двое госпитализированы.
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Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
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Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
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«Лос-Анджелес» собирается расторгнуть контракт с Ковальчуком

Ранее «короли» сообщили 36-летнему хоккеисту, что выведут его из состава. До этого форвард был переведен в четвертое звено.
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Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

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«Ротор» в гостях переиграл «Химки»

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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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Суд отклонил иск экс-футболиста Алдонина к МВД на 47 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина к МВД РФ с просьбой взыскать более 47 млн рублей за некачественное расследование дела о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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