Уточняется, что ранее в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Главного управления Пенсионного фонда России № 8. В нём организация просила оштрафовать интернет-магазин на 10,6 млн. рублей за несвоевременное предоставление обязательной отчетности.

Пенсионный фонд РФ подал в суд на «Вайлдберриз»

Экономика Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.

Происшествия О мистической версии в деле Олега Соколова заявил адвокат Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко может быть и мистическая сторона, которую нельзя исключать, сообщает РБК.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Общество Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».

Экономика В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Здоровье Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.

Политика Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Политика Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.

Общество В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки» Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.

Политика Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Космос SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников сети Starlink.

Общество Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.

Общество Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз Нарушителям грозит штраф до 3–5 тыс. рублей (вместо 500–1000) или обязательные работы до 40 часов.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Здоровье Названа смертельная опасность популярного лекарства Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.

Политика Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель Верховная рада Украины поддержала снятие моратория на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.