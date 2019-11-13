Общество
Моя Москва.онлайнПенсионный фонд РФ подал в суд на «Вайлдберриз»
Уточняется, что ранее в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Главного управления Пенсионного фонда России № 8. В нём организация просила оштрафовать интернет-магазин на 10,6 млн. рублей за несвоевременное предоставление обязательной отчетности.
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Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Известия 09:54
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Происшествия
О мистической версии в деле Олега Соколова заявил адвокат
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко может быть и мистическая сторона, которую нельзя исключать, сообщает РБК.
Московский Комсомолец 11:06
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Общество
Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб
Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Экономика
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Здоровье
Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей
С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.
RuNews24.ru 11 ноября в 08:26
Политика
Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
BFM.ru 11:21
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика
Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
News.ru 10:16
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Космос
SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников
SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников сети Starlink.
Общественное телевидение России 11 ноября в 17:31
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Общество
Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз
Нарушителям грозит штраф до 3–5 тыс. рублей (вместо 500–1000) или обязательные работы до 40 часов.
Известия 00:58
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Здоровье
Названа смертельная опасность популярного лекарства
Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.
Evo-rus.com вчера в 13:32
Политика
Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада Украины поддержала снятие моратория на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года.
Piter.tv 10:30
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Экономика
Президентские «слуги народа» воплотили мечту Зеленского: законопроект о рынке земли принят
Верховная Рада Украина приняла закон об открытии рынка земли. Принимали сплошные «Слуги народа».
Новостной фронт 08:34
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18