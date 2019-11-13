Общество
Моя Москва.онлайнПенсионный фонд РФ подал в суд на «Вайлдберриз»
Уточняется, что ранее в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Главного управления Пенсионного фонда России № 8. В нём организация просила оштрафовать интернет-магазин на 10,6 млн. рублей за несвоевременное предоставление обязательной отчетности.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:18, Вашингтон
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
РИА Новости 01:46
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.
RT на русском 01:19
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:31
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия
Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске
Система охраны корпуса колледжа в Благовещенске, где 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, не могла обнаружить оружие.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
REGNUM вчера в 20:24
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Происшествия
Арестант погиб в столичном СИЗО
Заключенный, арестованный летом этого года по подозрению в распространении наркотиков, погиб в следственном изоляторе номер 3 в Москве.
Интерфакс 02:55
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Экономика
Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018
В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале.
РБК 02:05
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Хоккей
Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Советский спорт 01:31