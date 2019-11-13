Уточняется, что ранее в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Главного управления Пенсионного фонда России № 8. В нём организация просила оштрафовать интернет-магазин на 10,6 млн. рублей за несвоевременное предоставление обязательной отчетности.

Пенсионный фонд РФ подал в суд на «Вайлдберриз»

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Общество Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.

Политика Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Происшествия Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске Система охраны корпуса колледжа в Благовещенске, где 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, не могла обнаружить оружие.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Происшествия В хабаровской школе умер 11-летний ребенок Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Гаджеты Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.

Происшествия Арестант погиб в столичном СИЗО Заключенный, арестованный летом этого года по подозрению в распространении наркотиков, погиб в следственном изоляторе номер 3 в Москве.

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.

Общество Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками» Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.

Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича «Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Экономика Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018 В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.