Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПенсионный фонд РФ подал в суд на «Вайлдберриз»

Уточняется, что ранее в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Главного управления Пенсионного фонда России № 8. В нём организация просила оштрафовать интернет-магазин на 10,6 млн. рублей за несвоевременное предоставление обязательной отчетности.
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