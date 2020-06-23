С июля Пенсионный фонд России начнет производить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О новой выплате сегодня объявил президент России Владимир Путин.

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

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