Общество

Российская газетаРоссийская газетаПенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

С июля Пенсионный фонд России начнет производить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О новой выплате сегодня объявил президент России Владимир Путин.
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