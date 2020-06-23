Общество
Российская газетаПенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
С июля Пенсионный фонд России начнет производить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О новой выплате сегодня объявил президент России Владимир Путин.
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Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 2:0 (2-й тайм)
24 июня в матче 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед».
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Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве.
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Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
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Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Происшествия
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В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 12:51
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
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Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
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Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Футбол
Уткин сообщил, что Акинфеев намерен покинуть ЦСКА
Акинфеев заслужил, чтобы его карьера заканчивалась бы иначе.
ODDS.ru вчера в 12:10
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
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REGNUM вчера в 06:44
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Диетолог предупредила о смертельной опасности сливочного масла
Речь идет о растительном молоке и растительных жирах, которые производители иногда добавляют в сливочное масло.
МТВ онлайн 12:53
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ вчера в 09:28
Здоровье
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В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Хоккей
«Сочи» подписал контракты с четырьмя хоккеистами, выменянными у СКА
«Сочи» подписал соглашения сроком на два сезона с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым, сообщает официальный сайт «леопардов».
Sport24.ru 12:38
Хоккей
Стефан Да Коста рассказал, что у него проблемы с визой в Россию
Французский нападающий казанского «Ак Барса» Стефан Да Коста рассказал о том, что у него есть проблемы с возвращением в Россию.
Татар-информ 13:16
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 12:18