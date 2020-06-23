С июля Пенсионный фонд России начнет производить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О новой выплате сегодня объявил президент России Владимир Путин.

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Происшествия В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 1

Футбол Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака» Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности. 1

Политика Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30 Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. 8

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 42

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,6K

Общество В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. 1,7K

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 150

Политика Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. 199

Здоровье Диетолог предупредила о смертельной опасности сливочного масла Речь идет о растительном молоке и растительных жирах, которые производители иногда добавляют в сливочное масло. 195

Экономика МВФ прогнозирует падение российского ВВП Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году. 173

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,1K

Хоккей «Сочи» подписал контракты с четырьмя хоккеистами, выменянными у СКА «Сочи» подписал соглашения сроком на два сезона с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым, сообщает официальный сайт «леопардов».

Хоккей Стефан Да Коста рассказал, что у него проблемы с визой в Россию Французский нападающий казанского «Ак Барса» Стефан Да Коста рассказал о том, что у него есть проблемы с возвращением в Россию.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,9K