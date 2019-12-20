Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
В Пенсионном фонде отметили, что размер индексации выплат для неработающих пенсионеров составит 6,6%. Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что реальный рост пенсий в 2020 году составит около 3%, поскольку инфляция прогнозируется на уровне 3,8%.
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Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Политика
Приостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Политика
Лавров: Украина предлагает разводить силы на участках «в чистом поле»
Украинская сторона при обсуждении разведения сил и средств сторон в Донбассе предложила три участка «в чистом поле», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Армия и оружие
Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии
Армия и оружие
Очевидцы зафиксировали крупную переброску военной техники ВСУ в Донбасс (видео)
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Кино
Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену
Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Апокалипсис на «Скандинавии»:
Четыре автомобиля сгорели, погиб 50-летний водитель "Ниссана", в больницу Выборга в состоянии средней тяжести увезли его 48-летнюю пассажирку.
Энергетика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млдр с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Единоборства
Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Футбол
«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров
«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Политика
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Футбол
Умер бывший вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников
В 1968 году Пшеничников получил приз «Вратарь года». В составе сборной СССР Юрий Пшеничников провел 19 матчей (1966-1970 года).
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.