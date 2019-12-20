Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Читать в источнике
Оценить259
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Власти Эквадора могут пересмотреть решение об отключении вещания RT
Посол Эквадора в Москве Хулио Сесар Прадо Эспиноса сообщил, что власти страны могут пересмотреть решение об отключении вещания российского телеканала RT, если стороны предпримут шаги по установлению диалога.
Политика
В Совфеде рассказали о «сладкой сказке» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на "сладкую сказку", в которой США будут вкладываться в его страну, несмотря на ее нестабильный режим, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Экономика
В России подорожают коньяк и водка
С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Футбол
«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Футбол
Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников
Скончался бывший голкипер ЦСКА, "Пахтакора" и сборной СССР Юрий Пшеничников в возрасте 79 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужений на русском языке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил возможность частичного проведения богослужений на современном русском языке, а не только на церковнославянском.
Политика
Эрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»
Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» превратят в мюзикл
Происшествия
В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Кино
Какой «Ведьмак» — самый правильный?
Компьютерными играми CD Projekt Red не ограничились и вместе с R. Talsorian Games выпустили по «Ведьмаку» настольную ролевую игру.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Общество
В Великобритании госпитализирован супруг королевы принц Филипп
Супруг королевы Великобритании принц Филипп госпитализирован, это меры предосторожности, уточняют в Букингемском дворце.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Политика
Сейм Польши принял спорный законопроект о реформе судебной системы
Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла предложенный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста.