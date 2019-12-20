Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Политика
Украина опубликовала протокол трехсторонней встречи по газу
Правительство Украины опубликовало протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России, а также компаний «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», и ПАО «Газпром».
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Биатлон
Поршнева и Поварницын стали вторыми в сингл-миксте на этапе Кубка IBU
Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в еще одном преступлении
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, может быть причастен к еще одному преступлению.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Футбол
Новый главный тренер волгоградского «Ротора» дал первое интервью
Наставник сине-голубых поделился своим мыслями с пресс-службой СК «Ротор».
Происшествия
Подростки массово избили полицейских в Апатитах
Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.
Происшествия
Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков
Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах со стороны продюсера
Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.
Политика
Россию с газом обманули дважды — мнение
Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Политика
Газпром согласился выплатить долг в $3 млрд Нафтогазу
Источник в российской делегации на переговорах по газовым вопросам заявил, что Москва согласилась выплатить долг Украине, образовавшийся по решению Стокгольмского арбитража.
Культура
Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы» на «ТНТ»
Вчера в Москве прошли съемки финала очередного шоу «Танцы». После сезона выступлений зрители определили победителя соревнования.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Борисова с самого начала была уверена, что анализ не выявит никаких следов наркотиков.
Футбол
Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников
Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".