Экономика

REGNUMREGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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По какому графику будут выплачивать пенсии за январь 2020 года?

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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

РИА Новостивчера в 15:25

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

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ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

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