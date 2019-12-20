Экономика

REGNUMREGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

В Пенсионном фонде отметили, что размер индексации выплат для неработающих пенсионеров составит 6,6%. Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что реальный рост пенсий в 2020 году составит около 3%, поскольку инфляция прогнозируется на уровне 3,8%.
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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известиявчера в 11:45

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Московский Комсомолец01:10

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

РБКвчера в 16:25

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

РИА Новостивчера в 15:25

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

RT на русском08:53

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газетавчера в 08:38

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАССвчера в 08:27
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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В Роскачестве оценили российские игристые вина

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