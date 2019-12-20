Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
В Пенсионном фонде отметили, что размер индексации выплат для неработающих пенсионеров составит 6,6%. Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что реальный рост пенсий в 2020 году составит около 3%, поскольку инфляция прогнозируется на уровне 3,8%.
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Происшествия
Арестованного депутата собрания Чебоксар подозревают в подлогах
Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну решением судей
В рамках вечера бокса в Красноярске Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуне единогласным решением судей.
Происшествия
В Апатитах подростки напали на полицейских
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода
На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Политика
Зюганов рассказал о возможном проведении досрочных выборов президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможном проведении досрочных президентских выборов в России.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Гаджеты
Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro
Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск США
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Происшествия
В ДТП в Башкирии погибли три человека
Отмечается, что в результате столкновения три человека погибли: двое из одной машины, где находились три человека, и еще один из другой, где находились пять пассажиров.
Футбол
Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона»
Происшествия
В Баку совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Гоа в Москву
Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Москву, в аэропорту Баку.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Происшествия
Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына
29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Авто
Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете
Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
Шоу-бизнес
Наргиз объяснила отсутствие её детей в России
Российская и американская певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ.