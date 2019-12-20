Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Общество «Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.

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Спорт СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.