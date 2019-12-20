Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Политика
Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США
После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
Общество
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
Хоккей
Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Общество
Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
Происшествия
Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик
Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
Два человека погибли в массовом ДТП, произошедшем на 142 километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Биатлон
Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла
Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Кино
Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус
Сильнее всего досталось Кристине Асмус, которая снялась в постельной сцене фильма "Текст" вместе с Иваном Янковским.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Футбол
Микель Артета назначен главным тренером «Арсенала»
Артета не имеет самостоятельного опыта работы в роли главного тренера в профессиональном клубе.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Происшествия
В Кемеровской области в ДТП с машиной скорой помощи погибла фельдшер
В Новокузнецком районе Кемеровской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла 68-летняя фельдшер.
Наука
В некоторых языках любовь и жалость обозначаются одним словом
Анализируя значения слов, используемых для описания эмоций на более чем 2000 языках, исследователи нашли некоторые универсальные истины, а также культурные особенности.
Общество
Террористы атаковали три энергообъекта в Сирии
Террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса в центральной части Сирии.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Хоккей
«Торпедо» разгромило «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив семь шайб
Нижегородское "Торпедо" разгромило на выезде китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес
Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Происшествия
Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.