Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Единоборства Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Общество Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Происшествия В Берлине завершена операция на рождественском рынке Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви.

Происшествия Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.

Футбол Матч Лиги 1 проходит без системы VAR. Крысы сгрызли провода В середине второго тайма хозяева ведут со счетом 3:0. В этой встречи главный судья Стефани Фраппар обходится без системы видеопомощи рефери (VAR), которую используют для взятия ворот.

Гаджеты AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.

Здоровье Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.