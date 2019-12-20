Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной
Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Шоу-бизнес
Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности
Кети уже познакомила избранника с дочкой. Деньгов, в свою очередь, помог певице подружиться со своими детьми от прошлых отношений.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
Приостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Футбол
Футболисты «Монако» разгромили «Лилль» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" одержали крупную победу над "Лиллем" в 19-м туре чемпионата Франции. Субботняя игра в Монако завершилась со счетом 5:1.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Берлине завершена операция на рождественском рынке
Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА
Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.
Футбол
Экс-тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»
Происшествия
Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер
Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
Происшествия
Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу
Футбол
Матч Лиги 1 проходит без системы VAR. Крысы сгрызли провода
В середине второго тайма хозяева ведут со счетом 3:0. В этой встречи главный судья Стефани Фраппар обходится без системы видеопомощи рефери (VAR), которую используют для взятия ворот.
Гаджеты
AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс
Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.
Футбол
«Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом», Черышев вышел на замену
Происшествия
Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Политика
На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией
Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Футбол
Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
Происшествия
Две машины сгорели после аварии в центре Москвы
В центре Москвы на Садовом кольце два автомобиля сгорели после аварии.
Общество
Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год
Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ
В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».