Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.

Происшествия В результате бунта в тюрьме Гондураса погибли 18 человек Заключенные устроили беспорядки с применением огнестрельного оружия в тюрьме в Гондурасе в пятницу, убив по меньшей мере 18 человек и ранив еще 16, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Политика NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа "Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.

Экономика В России упали продажи мандаринов Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.

Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

Спорт СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов Следственный комитет России (СК) заявил, что располагает данными, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству WADA измененный вариант электронного архива лаборатории.

Происшествия Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Политика Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях Премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику крупнейшего из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).