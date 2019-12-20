Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Происшествия
В результате бунта в тюрьме Гондураса погибли 18 человек
Заключенные устроили беспорядки с применением огнестрельного оружия в тюрьме в Гондурасе в пятницу, убив по меньшей мере 18 человек и ранив еще 16, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
Политика
Ничего не выйдет: Политолог о санкциях США против «Северного потока-2»
Политолог Иван Шаповалов прокомментировал сообщения о том, что американские санкции против "Северного потока-2" вступили в силу.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя
Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Спорт
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
Следственный комитет России (СК) заявил, что располагает данными, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству WADA измененный вариант электронного архива лаборатории.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал о реакции Гарика Харламова на интимную сцену с Асмус
36-летний режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о реакции 38-летнего юмориста Гарика Харламова на интимную сцену с участием его супруги, 31-летней актрисы Кристины Асмус.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Политика
Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях
Премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику крупнейшего из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Общество
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
Авто
Названы 35 моделей авто, которые были сняты с производства в этом году
Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по потреблению алкоголя в Новый год
Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Здоровье
Эксперты рассказали, с чем не стоит сочетать игристые вина
Эксперты в беседе с "Вечерней Москвой" дали рекомендации, с какими закусками можно, а с какими нельзя сочетать игристые вина.
Космос
Рогозин рассказал о достижениях телескопа «Спектр-РГ»
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Единоборства
Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен
Происшествия