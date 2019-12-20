Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Читать в источнике
Оценить876
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Спорт
СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Здоровье
За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 12 тысяч человек
В Ростовской области за неделю с 9 по 15 декабря зарегистрировано более 12,2 случаев заболевания ОРВИ, но это меньше уровня эпидпорога.
Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус в канун Нового года предстала в прозрачном платье
В канун Нового года Кристина решила пообщаться с подписчиками на тему праздника.
Происшествия
Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину
По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти сам. Его пришлось транспортировать в наручниках на багажной тележке.
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Происшествия
Два детских сада в Москве эвакуировали в связи с угрозой взрыва
Два московских детских сада эвакуировали в связи с угрозой взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Наука
«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи
В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
Музыка
Подопечная Шнурова разозлила зрителей исполнением песни «Сплина»
Зрители вокального шоу «Голос» обсуждают в Сети номер певицы Рагды Ханиевой.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Авто
Названы 35 моделей авто, которые были сняты с производства в этом году
Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Армия и оружие
Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Политика
Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите
Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Армия и оружие
Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов
За минувшие сутки, 20 декабря, противник применил лазерное оружие — так утверждает пресс-центр так называемой ООС.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21
Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Политика
Владимир Путин заявил, что новой пенсионной реформы не будет
Девушка уточнила, грядет ли в стране новая пенсионная реформа и будет ли стабильность в этой сфере. Ответ Путина был весьма лаконичен.
Политика
России пришлось пойти на газовые уступки Украине
Окончательные условия будущего соглашения, которое позволит «Газпрому» продолжить экспортировать топливо по территории Украины в страны Европы с начала 2020-го, предполагается определить буквально в ближайший день-два, в том числе на встрече участников 20 декабря в Минске.