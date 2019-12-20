Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Политика
Белый дом заставил демократов снять требование о срочной помощи Киеву
Администрация США заставила демократов в Палате представителей конгресса убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 году требование о немедленном выделении военной помощи Украине.
Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Политика
Трамп в пятницу объявит о создании космических сил США
О создании космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года официально объявит Дональд Трамп в пятницу.
Экономика
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Кино
Российский мультфильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Происшествия
Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух
Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Космос
В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
Общество
Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год
Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Здоровье
Депутат Госдумы РФ Александр Петров побывал в ЕАО с рабочим визитом
В областной больнице депутату Госдумы показали помещения, где в будущем начнет работу региональный сосудистый центр.
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. По итогам сезонов он все равно становится чемпионом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Культура
Мария Шарапова поработала вместе с Энистон и Уизерспун
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Политика
Отголоски стрельбы на Лубянке
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Армия и оружие
Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы
Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Футбол
Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Общество
Швейцария отказывается от атомной энергии
Отмечается, что закрытие данной АЭС является первым шагом Швейцарии к полному отказу от атомной энергии.
Футбол
«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.