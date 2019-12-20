Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
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Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне
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Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
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Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
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Общество
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В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
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Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
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