Экономика
REGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA.
Общество
Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году
Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
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В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» готовятся взрывать «всушников»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Политика
России пришлось пойти на газовые уступки Украине
Россия, как неоднократно обещал президент Владимир Путин, предоставит Украине скидку на покупку «голубого топлива» в 20-25%.
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СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан лучшим в групповом этапе ЛЧ
УЕФА подвел итоги голосования за лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.
Технологии
Apple назвала сумму вознаграждения за взлом ее iPhone
Компания Apple объявила о старте программы по выплате вознаграждений хакерам, специалистам по компьютерной безопасности и другим экспертам, которые помогут производителям «яблочных» гаджетов выявить уязвимости их девайсов и сервисов.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Происшествия
При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка
Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Армия и оружие
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
Не улучшало положения дел ежегодное снижение оборонного бюджета и зависимое положение бундесвера по отношению к другим странам НАТО.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Единоборства
Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова выходит замуж за миллионера из Казахстана
Звезда сказала «Да!» своему возлюбленному, миллионеру из Казахстана Димашу Адилету. Интересно, что о романе пары никто и не догадывался.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Футбол
Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников
Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
Футбол
Артета назначен главным тренером «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
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