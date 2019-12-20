Экономика
РБКПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Для пенсионеров, получающих выплаты по почте, доставку средств организуют по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года. Индексация страховых пенсий на 7,05%, состоявшая в январе 2019 года, была проведена на месяц раньше определенного законом срока.
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Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
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Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
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УЕФА подвел итоги голосования за лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.
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Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.
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