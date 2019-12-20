Экономика

РБКРБКПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Для пенсионеров, получающих выплаты по почте, доставку средств организуют по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года. Индексация страховых пенсий на 7,05%, состоявшая в январе 2019 года, была проведена на месяц раньше определенного законом срока.
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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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ТАССвчера в 08:27

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газетавчера в 08:38
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