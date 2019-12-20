Экономика

РБКРБКПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Для пенсионеров, получающих выплаты по почте, доставку средств организуют по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года. Индексация страховых пенсий на 7,05%, состоявшая в январе 2019 года, была проведена на месяц раньше определенного законом срока.
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ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

RT на русскомвчера в 15:25

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

РБКвчера в 16:25

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

РИА Новостивчера в 15:25

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Московский Комсомолец01:10

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известиявчера в 11:45

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАССвчера в 08:27

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газетавчера в 08:38
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Политика

Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
RT на русском вчера в 15:03
Политика

В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 02:46
Футбол

Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг

Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Газета.Ru вчера в 18:55
Наука

В УрФУ разработали протез кисти, выдерживающий нагрузку в 40 кг

Промышленный образец кистевого протеза, который сможет выдержать нагрузку до 40 кг, к концу 2020 года представят его разработчики - ученые Уральского федерального университета (УрФУ).
ТАСС Наука 18 декабря в 09:28
Футбол

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины не прошёл допинг-тест

DixiNews 03:10
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 19 декабря в 07:34
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 19 декабря в 17:09
Гаджеты

ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами

Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.
3DNews 19 декабря в 05:55
Происшествия

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Энергетика

На Украине озвучили объем транзита российского газа по новому контракту

Объем транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины по новому контракту составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров — в 2021-2024 годах.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Здоровье

«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле

Вы не можете уволиться, потому что вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились, говорит он.
ТагилСити.ру 02:08
Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Банки.ру вчера в 05:33
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Финансы

Доллару предсказали умеренное падение

Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Lenta.ru 19 декабря в 00:48
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт 19 декабря в 10:29
Происшествия

Хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей во Франции

Французский хирург, возможно, подверг сексуальным домогательствам до 349 детей в течение своей тридцатилетней карьеры.
Pravda.Ru вчера в 13:15
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Армия и оружие

Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США

Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Красная весна вчера в 23:40
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Политика

Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без поддержки, сообщается на сайте российского постпредства.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 19 декабря в 06:13
Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК вчера в 12:40
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
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