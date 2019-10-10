Экономика

Газета.RuГазета.RuПенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать606
с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАССвчера в 02:15

Подробнее о событии

Кто отобрал пенсии и справедливость в России

REGNUM12:33

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известиявчера в 23:16

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русскомвчера в 02:27

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБКвчера в 05:04

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 03:28

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ruвчера в 03:26

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостейвчера в 07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание

Пятый канал 13:18
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России

Известия 08:55
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru 21:25
Политика

В Европе в шоке от поведения Порошенко, заявил Зеленский

По словам Зеленского, Порошенко хочет стать лидером "нового майдана", однако это его ошибка.
РИА Новости 20:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru 05:12
Гаджеты

Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700

В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Хоккей

«Флорида» проиграла «Баффало», Дадонов набрал два очка

Матч ТВ 21:51
Здоровье

Половина жителей России старше 30 лет страдают от ожирения

Новый День 03:51
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 16:32
Общество

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября

Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС 12:08
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Армия и оружие

Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии

Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
ТК Звезда 05:11
Происшествия

Михаил Туватин изнасиловал девушку в Энгельсе в канун Нового года

Взгляд-инфо 11:03
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Общество

В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Футбол

Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза 07:39
Театры

В Казани 42-летний актер ТЮЗа скончался на сцене во время спектакля

На 43-м году жизни во время спектакля скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков.
SM News 05:14
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Армия и оружие

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Футбол

Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.
Sport24.ru 19:29
Политика

Якутский шаман Габышев опять собрался к Путину. Прямой эфир

В новом выпуске еженедельного утреннего шоу журналисты Александра Найденова и Александр Никишин обсуждают самые странные новости уходящей недели.
FreeNews-Volga 01:05
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия 20:13
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Авто

Новый пикап Great Wall Pao может приехать на рынок России

Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
Новые автомобили вчера в 01:12
Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Lenta.ru 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное