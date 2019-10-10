Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

с чего всё началось

На сегодняшний день неработающие пенсионеры получают страховую пенсию в размере 15,4 тыс. рублей. Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.

Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

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