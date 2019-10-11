Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Происшествия Бывший владелец Уралтрансбанка скончался в Лондоне В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.

Политика Путин объяснил преимущество вековых традиций перед либерализмом У стран СНГ есть веками устоявшиеся формы взаимодействия, отличные от либеральных, их нужно поддерживать и развивать, заявил на саммите Содружества в Ашхабаде президент Владимир Путин.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Политика Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али.

Здоровье Автоэксперт раскритиковал идею проверять водителей на алкоголизм Намерение проверять будущих водителей на хронический алкоголизм удивила координатора движения "Общество синих ведерок" Петра Шкуматова.

Происшествия Адвокат Голунова просит передать в ФСБ материалы проверки полицейских Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.

Происшествия В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.

Наука В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Политика Зеленский назвал условие выхода Украины из Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с имплементированной "формулой Штайнмайера".

Кино Дженсен Эклз и Джаред Падалеки поблагодарили фанатов перед заключительным сезоном «Сверхъестественного» Дженсен Эклз и Джаред Падалеки и Миша Коллинз выразили свою признательность за то, что фанаты поддерживали их на протяжении всех 14 сезонов шоу.

Кино Marvel планирует снять женское супергеройское кино По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Автоспорт Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.

Политика Познер отказался считать Соловьева своим коллегой Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.

Происшествия В Москве произошло вооруженное ограбление букмекерской конторы В Москве двое мужчин в масках и с пистолетом ворвались в букмекерскую контору на проспекте Вернадского и похитили из кассы более миллиона рублей.

Транспорт На ЗСД Петербурга всех «гонщиков» возьмут на прицел камеры Камеры на ЗСД настроены на фиксацию превышения максимальной разрешённой скорости, ограниченной на магистрали планкой в 110 км/ч, а на ряде участков — 90 км/ч.

Экономика Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.

Политика Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Политика Путин заявил о риске гонки вооружений из-за неопределенности с СНВ-3 Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) провоцирует разворачивание гонки вооружений, сказал в пятницу, 11 октября, Владимир Путин.