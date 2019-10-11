Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

Подробнее о событии

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

REGNUM10 октября в 20:06

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК10 октября в 05:04

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостей10 октября в 07:44

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ10 октября в 03:28

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Lenta.ru вчера в 17:19
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В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Известия вчера в 13:06
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Россияне поддержали возвращение смертной казни

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Lenta.ru 00:41
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В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Бобровский высказался о своих сейвах без клюшки

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Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
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Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 октября в 01:25
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака

Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
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В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости вчера в 02:37
Политика

«Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»

Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.
РИА Новости 01:13
Армия и оружие

Украина показала сверхзвуковую ракету «Блискавка»

В августе «Южное» показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Lenta.ru вчера в 13:19
Наука

Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе

Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
РИА Новости вчера в 21:01
Финансы

Центробанк допустил снижение ключевой ставки в 2019 году

Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки в 2019 году.
Реальное время 10 октября в 08:59
Политика

Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета вчера в 06:49
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском 10 октября в 18:28
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко назвал главной ошибкой главы страны Владимира Зеленского утверждение о безальтернативности Минских соглашений, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 01:11
Гаджеты

Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Общество

Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

REGNUM вчера в 06:39
Общество

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Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Экономика

Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

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Российская газета 10 октября в 05:36
Авто

Porsche решила делать летающие автомобили

Надо сказать, что не только Porsche решила заняться летающими автомобилями.
Вечерние Челны вчера в 06:24
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