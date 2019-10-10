Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

с чего всё началось

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Технологии Уйба: пока центр в Димитровграде будет брать на лечение только самых тяжелых пациентов раком Ориентировочная потребность в лечении, которое может обеспечить новый онкоцентр в Димитровграде в Ульяновской области, составляет десятки тысяч человек по всей стране, однако пока в первую очередь медики будут отбирать для лечения в онкоцентре тех пациентов, которым не помогли другие варианты лечения.

Политика Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.

Экономика Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Футбол Дзюба отметил поддержку болельщиков на матче с Шотландией Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Шотландией (4:0) поблагодарил болельщиков, которые почти заполнили стадион «Лужники», за поддержку.

Происшествия В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.

Политика Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Общество Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.

Происшествия На Урале продолжается розыск маньяка, убившего более 30 пенсионерок Продолжается поиск мужчины, подозреваемого в убийствах более 30 женщин в возрасте от 75 до 90 лет, совершенных в 2011-2012 годах в Поволжье и на Урале, сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

Политика В МИД Нидерландов объяснили отказ от названия Голландия В МИД Нидерландов рассказали, почему было принято решение отказаться от другого названия страны - Голландия. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт На ЗСД Петербурга всех «гонщиков» возьмут на прицел камеры Камеры на ЗСД настроены на фиксацию превышения максимальной разрешённой скорости, ограниченной на магистрали планкой в 110 км/ч, а на ряде участков — 90 км/ч.