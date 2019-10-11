Экономика

RT на русскомRT на русскомПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.
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Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

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Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

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В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ10 октября в 03:28

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URA.Ru10 октября в 03:26

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27
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Тело пропавшей девятилетней девочки нашли в Саратове

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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
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В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет АН-12

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Вести.Ru 00:09
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Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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В КНР сообщили о значительном прогрессе торговых переговоров с США

Китай достиг с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров.
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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

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Известия вчера в 21:05
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения

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Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
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Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
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Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
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В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
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Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
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Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках

Роскачество провело исследование семи марок пивных напитков из недорого сегмента и выявило нарушения во всех изучаемых образцах.
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