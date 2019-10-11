Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Происшествия Россияне проголосовали за возвращение смертной казни Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».

Происшествия Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.

Кино Состоялась премьера второго сезона мистического сериала «Зачарованные» По информации телекомпании The CW Television Network, недавно состоялась премьера очередного, второго сезона мистического сериала в жанре драмы «Зачарованные».

Политика Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан.

Армия и оружие Главную цель РФ в Европе при начале войны назвали в США Метрик считает, что серьёзные уязвимости в европейской логистике выявились только после появления у России высокоточных крылатых ракет, способных достигать цели внутри континентальной Европы.

Политика РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.

Политика Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.

Футбол Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов» Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.

Происшествия Число пострадавших от тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 50 человек Один человек погиб, 50 пострадали и четверо считаются пропавшими без вести в результате приближения к островам Японии тайфуна «Хагибис».

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.

Армия и оружие В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск» В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.

Политика Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Футбол Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

Происшествия В Ленинградской области подросток умер после укола врачей Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Кино Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма Продюсер фильма «Тайна печати дракона» Алексей Петрухин рассказал о причинах провала картины в российском прокате.

Политика Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.