Экономика

RT на русскомRT на русскомПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать657
с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

Подробнее о событии

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостей10 октября в 07:44

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК10 октября в 05:04

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году

Будущее России. Национальные проекты10 октября в 02:58

Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

REGNUM10 октября в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа

Sports.ru 04:35
Происшествия

Полиция установила причину массовой драки у новосибирского рынка

РИА Новости 10:31
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Россияне проголосовали за возвращение смертной казни

Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости 07:08
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Кино

Состоялась премьера второго сезона мистического сериала «Зачарованные»

По информации телекомпании The CW Television Network, недавно состоялась премьера очередного, второго сезона мистического сериала в жанре драмы «Зачарованные».
Актуальные Новости 09:57
Политика

Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц

Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан.
ТАСС 05:41
Кино

Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
iReactor 01:37
Армия и оружие

Главную цель РФ в Европе при начале войны назвали в США

Метрик считает, что серьёзные уязвимости в европейской логистике выявились только после появления у России высокоточных крылатых ракет, способных достигать цели внутри континентальной Европы.
News.ru 18:09
Политика

РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
Политика

Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Вести.Ru 17:37
Футбол

Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
Бомбардир.ру 07:55
Происшествия

Число пострадавших от тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 50 человек

Один человек погиб, 50 пострадали и четверо считаются пропавшими без вести в результате приближения к островам Японии тайфуна «Хагибис».
REGNUM 07:47
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

Известия вчера в 15:17
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru 15:58
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие

В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»

В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 07:08
Политика

Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
RT на русском 19:05
Армия и оружие

Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»

Российская газета 08:14
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

МедиаПоток 10 октября в 02:18
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Футбол

Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
Чемпионат вчера в 18:19
Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Кино

Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» Алексей Петрухин рассказал о причинах провала картины в российском прокате.
Культуромания 10 октября в 03:17
Политика

Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
Политика Сегодня 15:01
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное