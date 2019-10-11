Экономика
RT на русскомПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.
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Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС10 октября в 02:15
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ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году
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