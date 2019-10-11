Экономика

RT на русскомRT на русскомПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.
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Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

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РБК10 октября в 05:04

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Коммерсантъ10 октября в 03:28

Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

REGNUM10 октября в 20:06

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27
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В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
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Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
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СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ за включённый телефон

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Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки

Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
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Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
Российская газета вчера в 03:30
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30 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Баффало»

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Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
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В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
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«Вертолеты России» подписали соглашение о поставке вертолетов Китаю

"Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" Китаю, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10 октября в 01:08
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 октября в 01:25
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Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

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Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика

На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
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В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек

Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.
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Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
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В ведомстве напомнили, что с этого года на территории России начал действовать измененный порядок налогообложения транспортного налога, передает информационное издание Autonews.ru.
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Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум

Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
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