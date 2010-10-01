Экономика

RT на русскомRT на русскомПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать663
с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

Подробнее о событии

Россиян обрадовали увеличением размера пенсий в следующем году

Primpress.ruвчера в 23:19

Кто отобрал пенсии и справедливость в России

REGNUM11 октября в 12:33

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК10 октября в 05:04

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году

Будущее России. Национальные проекты10 октября в 02:58

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостей10 октября в 07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Технологии

«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru 10 октября в 12:35
Единоборства

Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Российская газета 01:19
Происшествия

Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек

В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу

Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Bimru.ru 02:16
Политика

Действия США против Ирана, Венесуэлы и КНР укрепили экономику России

Американское издание National Interest выяснило, что США своей политикой ненамерено укрепляли экономику Российской Федерации.
REGNUM 02:06
Религия

Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября

Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета 11 октября в 16:32
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Футбол

Манчини вышел на Евро с Италией, Рамос установил рекорд

Свой шанс выйти на Евро-2020 грузины упустили еще в начале отборочного цикла, когда уступили всем потенциальным соперникам за путевку: Швейцарии, Ирландии и Дании.
Спорт-Экспресс вчера в 17:35
Армия и оружие

Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество

Участник высадки на Луну рассказал о встрече с Алексеем Леоновым

Участник первой экспедиции с высадкой на Луну, американский астронавт Майкл Коллинз назвал скончавшегося космонавта Алексея Леонова большим оригиналом, вспомнив, что тот при встрече поднял его на метр от земли.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11

Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.
Дни24 10 октября в 08:26
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews 10 октября в 07:09
Наука

Самую древнюю карту загробного мира нашли в египетской гробнице

Древнейшая в мире карта загробного мира была обнаружена археологами в одной из гробниц в египетском некрополе.
iReactor 11 октября в 20:23
Политика

Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
Политика Сегодня вчера в 15:01
Экономика

В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора

В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Газета.Ru 02:40
Политика

В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

РБК вчера в 16:13
Армия и оружие

Назван виновник утечки данных о российском супероружии

В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Автоспорт

Первый ряд в Японии стал сюрпризом для Ferrari

Motorsport.com Россия вчера в 23:19
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Происшествия

Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов

В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.
РБК 00:22
Армия и оружие

В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны

Главной целью российской атомной подлодки проекта «Ясень» в Европе в случае крупномасштабного конфликта вероятно станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на северо-западе страны.
Известия 02:54
Происшествия

Во ФСИН дали характеристику обвиняемому в убийстве девочки в Саратове

Говорит Москва вчера в 06:35
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Энергетика

В «Газпроме» рассказали о заполнении газопровода «Сила Сибири»

РИА Новости 11 октября в 12:23
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Гаджеты

Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса

Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 вчера в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное