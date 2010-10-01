Экономика

RT на русскомRT на русскомПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.
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Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
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Происшествия

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Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
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WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
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