Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.

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