Экономика
RT на русскомПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии. «Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.
Читать в источнике
Оценить292
с чего всё началось
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС10 октября в 02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты10 октября в 02:58
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге продолжат поиск пропавшей после продажи машины женщины
В Екатеринбурге волонтёры ПО «Прорыв» продолжат поиски женщины, пропавшей после продажи своего автомобиля Audi Q5.
REGNUM вчера в 22:58
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Общество
У Зеленского нашли недвижимость в Италии
Журналист Осман Пашаев нашел в Италии дом, принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому.
ФедералПресс 11 октября в 19:55
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
RT на русском вчера в 21:11
Футбол
«Зенит» показал тренировку с Кокориным, который работал в общей группе
Чемпионат 11 октября в 12:55
Игры
Rockstar сообщила о новых функциях Red Dead Redemption 2 для ПК
REGNUM 10 октября в 03:10
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru 11 октября в 13:05
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Происшествия
Бультерьер напал на школьников в Нижневартовске
Бультерьер отпустил девочку, но продолжил нападать на других детей.
Московский Комсомолец Ямал вчера в 10:21
Общество
В Екатеринбурге все опросные пункты открылись вовремя
В Екатеринбурге 51 опросный пункт начал работу вовремя, в 8:00 по местному времени. Об этом журналистам сообщили в горизбиркоме.
REGNUM 00:54
Происшествия
Россияне проголосовали за возвращение смертной казни
Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости вчера в 07:08
Авто
Нужно ли подзаряжать аккумулятор перед наступающими заморозками?
После нескольких лет эксплуатации автомобильный аккумулятор капризничает.
Аргументы и Факты 10 октября в 08:00
Политика
Премьер-министр Болгарии призвал прекратить провоцировать Турцию
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обратился к европейским странам с призывом прекратить нападки на Турцию во избежание иммиграционного кризиса.
News.ru вчера в 17:32
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Армия и оружие
Франция вслед за Германией приостановила поставку оружия Турции
Ранее Финляндия и Норвегия объявили о решении также приостановить экспорт оружия в Турцию.
Говорит Москва вчера в 15:47
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Футбол
Молодёжная сборная России сыграла вничью с Польшей
Молодёжная сборная России ушла от поражения в матче с Польшей в отборочном турнире к молодёжному Евро-2021.
Metaratings 11 октября в 11:54
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия
В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
RT на русском вчера в 17:15
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Московский Комсомолец вчера в 10:17
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина
Из 52 опрошенных сотрудников медучреждения 5 человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой.
Инфорос 10 октября в 06:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия 11 октября в 21:05
Армия и оружие
WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru вчера в 20:26