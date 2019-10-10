Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Общество Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.

Общество Губернатор Куйвашев высказался об опросе по храму в Екатеринбурге Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал всех неравнодушных жителей Екатеринбурга поучаствовать в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины.

Теннис Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.

Политика Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Политика Путин признался, что не читает Трампа в Twitter Президент России Владимир Путин признался, что не читает своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира в целом.

Политика Лауреат третьего мира Для подписания мира необходимы как минимум две стороны, что имело место и в данном случае.

Общество Синоптики предупредили о начале периода «глубокой осени» в Москве Синоптик добавил, что на следующей неделе ожидается погода с достаточным количеством облаков, иногда будет проглядывать солнце и пройдут небольшие дожди.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 10% Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).

Единоборства Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Авто Составлен топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии Российские эксперты NJCAR.RU составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии стоимостью не более 700 тысяч рублей.

Политика В Польше стартовали парламентские выборы В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Шоу-бизнес Определена судьба наследства Юлии Началовой Со дня смерти 38-летней певицы Юлии Началовой минуло полгода. Теперь определены наследники и судьба спорной квартиры в Москве.

Шоу-бизнес Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.