Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАССвчера в 02:15

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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русскомвчера в 02:27

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

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В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

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Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

Взгляд.ру вчера в 18:53
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

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Российская газета 07:23
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Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости 09 октября в 12:03
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Путин прокомментировал развод сил в Донбассе

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РИА Новости 05:39
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В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Интерфакс 07:42
Армия и оружие

США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой

В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
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Авто

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Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
Новые автомобили вчера в 01:12
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
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Украина - Литва ~ прогноз на отборочный матч Евро 2020: очередной успех хозяев?

11.10.2019 в 21:45 по МСК, в рамках 7-го тура отборочного цикла Евро 2020 сойдутся сборные Украины и Литвы.
Sport-place вчера в 06:20
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Названа причина смерти убитой в Саратове 9-летней девочки

Девятилетняя девочка, которая стала жертвой жителя Саратова, умерла от удушения.
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Политика

Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 05:32
Политика

Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»

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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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REGNUM 09 октября в 07:00
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Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
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Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Политика

В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о срыве последней попытки разведения сил в Донбассе

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Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
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Сборная России с Ионовым разгромила Шотландию

Сборная России одержала победу над Шотландией со счетом 4:0 в отборочном матче Евро-2020.
ФК Ростов вчера в 16:51
Происшествия

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Авто

Мантуров назвал число заказов на автомобили Aurus

Кстати, лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal уже участвуют в дорожных тестах, а работы над созданием внедорожника Komendant, который должен дебютировать в конце лета 2020-го, идут полным ходом.
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Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом

Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.
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Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

В одном из напитков выявлены нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другой не прошел тест по массовой концентрации бензойной кислоты, также были зафиксированы нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.
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