Экономика
РИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАССвчера в 02:15
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Уже известно, что русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, самого Тритона - Хавьер Бардем, ведьму Урсулу - Мелисса Маккарти.
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Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.
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