Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Читать в источнике
Комментировать603
с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАССвчера в 02:15

Подробнее о событии

Кто отобрал пенсии и справедливость в России

REGNUM12:33

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русскомвчера в 02:27

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостейвчера в 07:44

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБКвчера в 05:04

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 03:28

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ruвчера в 03:26

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известиявчера в 23:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд

News.ru 07:22
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

Штраф и административную ответственность для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести в России.
Ридус 09 октября в 19:06
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
РИА Новости 20:05
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Единоборства

Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо

Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Наука

Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами

Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science вчера в 04:59
Здоровье

Звезды поддержали больных детей

Поддержать ребят и оказать материальную помощь пришли журналистка Ирада Зейналова, а также актеры Андрей Леонов и Алексей Моисеев.
Вечерняя Москва вчера в 16:04
Футбол

Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
Спорт-Экспресс 13:00
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 03:35
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 05:46
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru 10:49
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Происшествия

Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки

Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 06:27
Технологии

Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra

Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
IT-World 19:27
Армия и оружие

Индия может модернизировать свои истребители с помощью России

SM News 09 октября в 10:30
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Армия и оружие

В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций

Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
РИА Новости 16:59
Футбол

Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

Вести.Ru 12:00
Политика

Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд 15:35
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Финансы

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Хоккей

Дубль Киселевича помог ЦСКА прервать победную серию «Ак Барса»

Чемпионат 14:17
Политика

В Совете Федерации изучат соглашение с США о разграничении в море

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главам ряда комитетов (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по обороне и безопасности и по международным делам) вместе с профильными министерствами и ведомствами изучить соглашение о разграничении морских пространств.
ГЛАС.RU 09 октября в 10:55
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное